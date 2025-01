Ein Mann ist nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen im Landkreis Hildburghausen gestorben. Nach Polizeiangaben war der 57-Jährige zuvor auf der Themarer Straße in Schleusingen unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache war er von der Straße abgekommen, eine Böschung herunter gestürzt und in einen angrenzenden Fluss gefahren.