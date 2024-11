Bei Schneeglätte ist am Mittwochabend ein Autofahrer auf der A73 bei Schleusingen (Kreis Hildburghausen) in die Leitplanke gerutscht. Der 34-Jährige war laut Polizei zu schnell unterwegs. Das Auto geriet ins Schleudern und fuhr frontal in die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt.

Auch auf Landstraßen gab es laut Polizei am Mittwochabend in Südthüringen mehrere Glätteunfälle, unter anderem in Suhl, Neuhaus am Rennweg und Lichte im Kreis Sonneberg.