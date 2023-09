In Hildburghausen ist am Donnerstagnachmittag ein voll beladener Betonmischer auf einem Feldweg umgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Erfurt.

Rettungskräfte versorgen den verletzten Fahrer des Betonmischers. Bildrechte: MDR/news5