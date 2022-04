In der Nähe von Brattendorf im Landkreis Hildburghausen hat eine betrunkene Frau am Montagmorgen einen schweren Autounfall verursacht. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wollte die 39-Jährige mit ihrem Auto nach links in Richtung Merbelsrod abbiegen. Dabei nahm sie offenbar einem anderen Wagen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.