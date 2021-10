Ein Falschfahrer hat am Donnerstag auf der A73 bei Eisfeld einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden zwei Menschen verletzt.

Der Falschfahrer war demnach kurz vor 13:30 Uhr an der Anschlussstelle Eisfeld-Nord auf die Fahrbahn Richtung Coburg gefahren - allerdings in die falsche Richtung. Kurz darauf kam es zu dem Unfall. Zwei Wagen im Gegenverkehr wichen aus und fuhren in die Leitplanke. Zwei Insassen eines Wagens wurden dabei verletzt. Die Fahrerin des zweiten Autos blieb unverletzt.