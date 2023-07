Ein Lkw-Unfall auf der A73 bei Auengrund im Kreis Hildburghausen hat am Mittwoch zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen geführt. Am Morgen sei ein 26-Jähriger mit seinem Sattelzug in Richtung Suhl gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Autobahnpolizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer wegen eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen.