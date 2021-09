Bei einem Verkehrsunfall in Gießübel im Landkreis Hildburghausen ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige kurz vor 18 Uhr in der Masserberger Straße auf ein stehendes Auto aufgefahren, das nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Aufprall und verletzte sich schwer.

Ein weitere Motorradfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der B4 bei Ellrich im Landkreis Nordhausen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Kurve in Richtung Rothesütte von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation behandelt.