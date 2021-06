In Schleusingen stand die Hauptstraße in weiten Teilen unter Wasser. Zu den Überschwemmungen in Schwarza an der A71 lagen am Dienstagnachmittag noch keine detaillierten Informationen vor. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Meiningen bestätigte MDR THÜRINGEN Einsätze der Feuerwehr.