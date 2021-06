Heftige Unwetter haben am Dienstag in Thüringen überschwemmte Autobahnen, Straßen und Keller hinterlassen.

Auf der A4 bei Waltershausen kam es zu mehreren Unfällen. Ein Autofahrer überschlug sich mit seinem Wagen, er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein anderes Auto krachte in die Leitplanke. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden zunächst.

Zuvor wütete das Unwetter in Südthüringen. So waren Feuerwehren in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) und in Schwarza (Kreis Schmalkalden-Meiningen) im Einsatz. In Schleusingen waren unter anderem die Ortsteile St. Kilian und Breitenbach betroffen. In Breitenbach wurden Radlader benötigt, um die Schlammmassen zu beseitigen.