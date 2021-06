Das Regiomed-Krankenhaus in Hildburghausen hat in diesem Jahr bereits einen Verlust von rund 2,5 Millionen Euro verzeichnet. Wie der Klinik-Konzern am Mittwoch mitteilte, verschärft sich damit die finanzielle Situation an dem Krankenaus. Im gesamten Klinikverbund ist das Haus in Hildburghausen damit das verlustreichste.