Am Sonntag war im Harz unweit des Brockens ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Stadt Wernigerode wurden 100 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Hilfe eines Flugzeugs und eines Hubschraubers wurde das Feuer noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Trotzdem musste die Feuerwehr den Löscheinsatz am Montagmorgen fortsetzen.