Im Südthüringer Forstamtsbereich Heldburg im Landkreis Hildburghausen ist die Waldbrandgefahr auf die höchste Gefahrenstufe 5 geklettert. Gründe dafür sind laut Landesforstanstalt Thüringenforst die Hitze und Trockenheit. Der Forstamtsbereich Heldburg besteht aus zwölf Revieren mit einer Waldfläche von rund 22.500 Hektar.

Im Kreis Hildburghausen ist die Waldbrandgefahr aktuell besonders hoch. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In den Forstämtern rund um Eisenach herrscht mit Stufe 4 ebenfalls hohe Waldbrandgefahr. In allen anderen Regionen weist die Gefahrenstufen-Karte von Thüringen-Forst inzwischen wieder mittlere Waldbrandgefahr der Stufe 3 aus.

Waldbrände in Ostthüringen

In Ostthüringen hatte es erst am Mittwochabend in einem Waldstück in Unterlemnitz, einem Ortsteil von Bad Lobenstein, gebrannt. Laut Polizei hatte sich dort eine Lichtung aufgrund der Trockenheit selbst entzündet. Fünf Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz. Der Brand konnte noch am Abend gelöscht werden.

Auch im Stadtwald in Pößneck hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer kurz vor 1 Uhr ausgebrochen. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Auch hier habe sich das Feuer selbst entzündet, so die Polizei.

Temperaturen über 30 Grad am Wochenende