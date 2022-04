Aufgrund der hohen Gaspreise hatte das Unternehmen Wiegand-Glas im Januar die geplante Inbetriebnahme der neuen Glaswanne im Werk Schleusingen verschoben. Seit Ende März fließt jetzt trotzdem das erste Glas aus der neuen Schmelzwanne.

Hohe Gaspreise sprechen eigentlich weiter gegen Start

Vier Monate später als geplant lodern die Gasflammen im neuen Glasofen im Schleusinger Werk im Landkreis Hildburghausen. Eigentlich sprechen die anhaltend hohen Gaspreise weiter gegen das Anheizen der Glaswanne. Die Belastung des Unternehmens durch die explodierenden Strom- und Energiepreise hat sich durch den Krieg in der Ukraine nochmals verstärkt. Dennoch ist Wiegand-Glas mit der zweiten Wanne am Standort Schleusingen in Betrieb gegangen.

"Sowohl die Verträge mit den Kunden, als auch die mit den Lieferanten, die die Rohstoffe für die Produktion liefern, müssen erfüllt werden", sagt Mitgeschäftsführer Oliver Wiegand. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es die derzeitige Krisensituation zusammen mit den Kunden, den Geschäftspartnern und den Mitarbeitern des Werkes bewältigen kann.

Wiegand Glas-Chef Oliver Wiegand: "Wir sind eine Industrie, die auch voll elektrisch schmelzen könnte". Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Mehr Aufträge durch Ukraine-Krieg

An Aufträgen fehlt es dem Unternehmen derzeit nicht. Viele Kunden, die in der Ukraine oder in Russland Glas bestellt haben, würden sich aufgrund der gestörten Lieferkette jetzt an das Unternehmen wenden. Zwar erhöht sich dadurch die Zahl der Aufträge bei Wiegand-Glas, aber die entstandenen Mehrkosten könnten dennoch nicht gedeckt werden, so Wiegand.

Bei Gasknappheit droht Produktionsstop

Sollte Gas tatsächlich knapp werden oder gar ausgehen, müsste die komplette Produktion eingestellt werden. Am Standort Schleusingen würden dadurch 2,3 Millionen Glasbehälter pro Tag nicht mehr hergestellt werden. Der Produktionsstillstand würde aber auch die Anlagen beschädigen. Wenn die teuren Schmelzwannen erst einmal abgekühlt sind, sind sie irreparabel kaputt.

Blick in die Produktionshalle von Wiegand-Glas in Schleusingen. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Um künftig nicht mehr von Gasimporten abhängig zu sein und nachhaltiger Glas schmelzen zu können, braucht es Alternativen zum Gas. "Wir sind eine Industrie, die auch voll elektrisch schmelzen könnte", sagt der Chef. Aber dafür müssten die notwendigen Technologien erst noch weiterentwickelt werden. Eine komplette Umstellung auf Elektro-Schmelzwannen, würde noch ein paar Jahre dauern.

Fast 2000 Mitarbeiter in vier Werken

Wiegand-Glas betreibt neben dem Werk in Schleusingen noch zwei Thüringer Glasschmelzen in Erntthal und Großbreitenbach sowie ein Werk in Steinbach am Wald in Bayern. Hergestellt werden Glasflaschen und Glasverpackungen für Lebensmittel.