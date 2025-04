Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde

21-Jähriger schießt in Ilmenau mit Kunststoffmunition auf Passanten

11. April 2025, 20:44 Uhr

In Ilmenau hat ein 21-Jähriger am Donnerstagabend mehrere Menschen mit Gummigeschossen beschossen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden dabei acht Menschen leicht verletzt. Ein politisches Motiv für die Tat wird geprüft. Am Freitagabend demonstrierte eine Gruppe von etwa 100 Menschen auf dem Campus und in der Innenstadt.