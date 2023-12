Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Arnstadt Ilm-Kreis-Kliniken: Hochmodernes Herzkatheter-Labor eingeweiht

21. Dezember 2023, 09:53 Uhr

Ab sofort können Herzpatienten in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt mit hochmoderner Technik untersucht und behandelt werden: Am Mittwoch ist dort ein neues Herzkatheter-Labor eingeweiht worden.