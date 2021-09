Das ist gar nicht so abwegig. Gabriel Gatzsche hat seine Dissertation am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau unter Karlheinz Brandenburg geschrieben, der als Vater der MP3-Technologie gilt. "Bei ihm ging es ganz viel um Audio und Klang und Wahrnehmung", sagt Gabriel Gatzsche über seinen Doktorvater. Das passt. Denn genau darum geht es bei der Audanika auch. Um Klang und Wahrnehmung, um das Fühlen von Musik, könnte man sagen. Und darum, gemeinsam zu musizieren.

Gabriel Gatzsche ist ein bescheidener Mensch. Sein Unternehmen will er nach und nach aufbauen. Langsamer, aber langfristiger, sagt er. Die App soll eines Tages möglichst kostenlos zu haben sein. Aber noch ist es nicht so weit. "Wir müssen die Entwicklungskosten der nächsten Jahre finanzieren", sagt Gatzsche. Es gebe Gespräche mit Stiftungen, die möglicherweise einen Teil der Finanzierung übernehmen könnten.

Zurzeit arbeitet das Startup mit zwei Grundschulen zusammen. Ein Jahr lang leitet Jonas Lepper hier sogenannte Melodiebaukasten-AGs. Es geht um Gewaltprävention und Persönlichkeitsentwicklung. Die Kinder komponieren eigene Melodien. Das Musizieren soll den Kindern helfen, Emotionen zu spüren und über Gefühle zu sprechen. Gerade an Nicht-Musiker-Kinder richte sich das Angebot, erzählt Gabriel Gatzsche. "Mit der Audanika entwickelt man einen leichten Einstieg, um zu improvisieren und selbst zu komponieren, weil man hier weiß, welche Klänge zusammenpassen." Das Angebot soll ausgebaut werden. "Wir sind auf der Suche nach Stiftungen, die Projekte in Schulen und Kindergärten fördern", sagt Gabriel Gatzsche.

Zwei Fußgänger kommen ihnen entgegen, Mutter und Sohn, wie sich herausstellt. Man kommt ins Gespräch, Jonas Lepper erklärt ihnen, was sie machen. "Schöne Idee, das spricht mich an", antwortet der Mann, "Musik bringt Menschen wirklich zusammen. Ganz viel Glück!" Jonas Lepper und Gabriel Gatzsche lächeln. Solche Begegnungen haben sie häufig. Das Feedback ist bisher durchweg positiv.

Gabriel Gatzsche möchte seine Idee in die Welt tragen. Doch er habe nicht vor, sein Startup an einen großen Player zu verkaufen. Denn diese Strategie sieht er inzwischen sehr kritisch. "Wir wollen schon global werden, aber wir bleiben in Thüringen verankert", sagt er. "Ich möchte ein mittelständisches Familienunternehmen aufbauen, das in Thüringen beheimatet ist und langfristig über Generationen existiert. Und ich möchte andere Gründer unterstützen."