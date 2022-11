Für Thüringen Forst ist es die sicherste Art, die Bäume zu entfernen. "Zu 80 Prozent sind es abgestorbene Buchen im Kronenbereich, die stellen eine Gefahr dar. Man kann die mit herkömmlicher Technologie, so wie wir sie haben, nicht mehr anbinden, weil keine Haltebäume mehr da sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, den Heli einzusetzen, um die Gefahr für Mensch und Material so gering wie möglich zu halten", sagt Hennri Partsch, Einsatzleiter von Thüringen Forst.

So wurden am Montag im Minutentakt abgesägte Bäume von der Bahnstrecke entfernt. Dabei hing jeder Baum nur wenige Sekunden am Haken, um den Transportweg so kurz wie möglich zu halten. Laut Thüringen Forst kostet jede Flugminute 110 Euro. Der Bahnverkehr werde durch die Arbeiten nicht eingeschränkt. Laufe alles nach Plan, werde der Helikopter noch bis Dienstagmittag im Einsatz sein. Die Restarbeiten sollen dann bis zum Wochenende abgeschlossen werden.