Dass der 25-Jährige Bestatter wird, war zuerst nicht abzusehen. Nach seinem Abitur ging er nach Baden-Württemberg und studierte Fitnessökonomie. Nach dem Abschluss begann er, in einem Fitnessstudio zu arbeiten - aber merkte, dass diese Arbeit nicht zu ihm passte.

Ein Freund, der Bestatter ist, sprach ihn damals an, ob er nicht Lust hätte, eine Weiterbildung zum Bestatter zu beginnen. Jeremy Reise entschied sich für diesen Weg. 2023 kehrte er nach fünf Jahren in seine Heimat Ilmenau zurück und arbeitete zwei Jahre bei einem Bestatter. Anfang dieses Jahres ging er den Weg in die Selbstständigkeit.

Einige Kollegen lachen mich noch aus. Wenn man aber ein Dankeschön von den Trauernden bekommt, bedeutet mir das viel mehr. Jeremy Reise Bestatter

Reise läuft mit der Urne Richtung Ufer. Dort hat sein Mitarbeiter und Freund Maurice Kryzianovski schon die hölzernen Kerzenständer und das grüne Tuch hingelegt. Die beiden kennen sich schon seit der Geburt. "Eigentlich waren wir nur im Kindergarten getrennt", sagt Kryzianovski. "Da meinte der Jeremy, woanders hingehen zu müssen." Die beiden jungen Männer breiten das Tuch zusammen aus und Reise zupft noch die Ränder gerade.

Kryzianovski reicht Reise ein hölzernes Gestell. Darauf befestigt der 25-Jährige dann den Kondolenzbaum: seine Variante des klassischen Kondolenzbuches. Statt auf Papier schreiben die Trauernden ihre Gedanken und Erinnerungen an die verstorbene Person auf ein hölzernes Blatt. Die grünen Blätter werden an einen hölzernen Baumstamm geklebt und dann eingerahmt. Stamm und Blätter ergeben am Ende einen Lebensbaum. Eine Erinnerung für die Hinterbliebenen. Reise stellt sich hin und schaut sich seine aufgebaute Lebensecke am Ufer an. "Hier könnte man auch mal eine Lebensfeier veranstalten", sagt er. Sein Blick schweift über den See.

Bildrechte: MDR/Lucas Thiel

Statt einer klassischen Trauerfeier gestaltet Jeremy eine Lebensfeier für die Hinterbliebenen. "Die Feier soll an Orten stattfinden, wo man eine Verbindung zum Verstorbenen hat", sagt Reise. Das Gedenken findet dabei nicht in einer Trauerhalle statt, sondern zum Beispiel in der Natur oder einer Gaststätte. Sich erinnern, bei Kaffee und Kuchen.

Zu den Lebensfeiern ließ sich Reise vom Tag der Toten in Mexiko inspirieren. Dort gedenkt das ganze Land Verstorbenen traditionell mit einem großen Volksfest. Diese fröhliche Art wünscht er sich auch für seine Bestattungen. "Die Trauerkultur in Deutschland ist viel grauer als in anderen Ländern", sagt der Ilmenauer.

Bildrechte: MDR/Lucas Thiel

Bei seinen Lebensfeiern sollen die Hinterbliebenen miteinander sprechen und auch lachen können. Er möchte den Menschen Druck nehmen und Zeit zum Trauern geben. Seiner Erfahrung nach ist dafür bei den meisten anderen Bestattern kein Platz. "Manchmal ist das wie Fließbandarbeit", sagt Jeremy Reise.