Ilm-Kreis Zwei Verletzte bei Busunfall zwischen Bücheloh und Würmbach

Zwischen Bücheloh und Würmbach im Ilm-Kreis ist am Sonntag ein Linienbus verunglückt. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am frühen Abend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 60-jährige Fahrer im Bus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen. Ein elfjähriger Fahrgast wurde leicht verletzt.