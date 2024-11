Regierungsbildung in Thüringen CDU, BSW und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag

Beeinflusst wurden die bisherigen Verhandlungen durch Forderungen von BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht vor allem zum Thema Krieg und Frieden. Eine bereits ausverhandelte Textpassage dazu ging ihr nicht weit genug. Dabei ging es um den Einsatz der Landesregierung für Diplomatie im Ukraine-Krieg und eine Position gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu verpflichten. Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf hatte anschließend signalisiert, in den Koalitionsverhandlungen nachschärfen zu wollen.

Wagenknecht sieht die Einigung auf einen Koalitionsvertrag in Thüringen als Erfolg des Drucks ihrer Partei. Der Vertrag spiegele nun stärker die Positionen des BSW wider, sowohl in landes- als auch in außenpolitischen Fragen. Wagenknecht sagte weiter, dass das BSW nur an einer Regierung beteiligt sein werde, die spürbare Verbesserungen für die Menschen in Thüringen bringe und sich klar zu Fragen von Krieg und Frieden positioniere. Dies sei auch im Hinblick auf die Bundestagswahl von Bedeutung.