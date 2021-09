In der ersten Warnstufe müssen strengere Corona-Regeln eingeleitet werden, wenn die Infektionen nicht auf einzelne konkrete Ausbruchsherde beschränkt sind. Neben dem Ilm-Kreis sind noch der Kreis Hildburghausen und die Stadt Suhl in der Warnstufe 1. In Suhl wurden die Corona-Regeln jedoch nicht verschärft. Alle anderen Thüringer Regionen sind in der Basisstufe. Die landesweite Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen bei 46.