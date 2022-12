Gastronom in Ilmenau

Als sich die Corona-Situation etwas verbessert hatte, sei das Personal nicht wieder zurückgekommen. Vor ein paar Jahren standen noch fünf bis sechs Köche in der Küche - heute sind es nur noch zwei. Im April dann bereits die Entscheidung: die Schließung zum Jahresende.

Aufgrund des fehlenden Personals passte Wilhelm zunächst die Öffnungszeiten an. Um den Mangel auszugleichen, sind Wilhelm und sein Frau Corinna Wilhelm-Heller seitdem beinahe täglich im Einsatz. "Mein Mann und ich haben letzte Woche Doppelschichten gemacht", sagt die gelernte Köchin. Auch auf Urlaub haben die beiden in diesem Jahr verzichtet. Auf Dauer sei das aber keine Lösung. Deshalb sei die Schließung - so schwer es den beiden fällt, es auszusprechen - auch eine Erleichterung.