Thomas Kemmerich ist als Thüringer FDP-Chef wiedergewählt worden. Auf dem Landesparteitag in Ilmenau stimmten am Samstag 70,9 Prozent für den bisherigen Chef. Er bekam 95 von 134 gültigen Stimmen. Der 59-jährige Kemmerich ist seit 2015 FDP-Chef in Thüringen.