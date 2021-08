Durch Vandalismus ist im Keller der Ilmenauer Festhalle ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Unbekannte am Wochenende in die Baustelle der Festhalle eingebrochen und hatten Wasser in das Gebäude geleitet. Das Wasser lief laut Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (pl) in die neue Lüftungszentrale. Dort stehen technische Geräte im Wert von mehr als 100.000 Euro. Die Anlagen standen demnach knapp einen Meter tief im Wasser.