Im Thüringer Vergleich erhebe das Landratsamt in Arnstadt die geringste Kreisumlage. Das ist der Beitrag, den kreisangehörige Städte und Gemeinden an die Kreisverwaltung abführen müssen.

Laut Innenministerium sollen in dem neuen Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich in Thüringen Ausgaben für die Jugendhilfe stärker berücksichtigt werden. Der Ilm-Kreis müsse dafür bisher vergleichsweise wenig Geld ausgeben. Wenn wie vorgesehen Jugendhilfe-Ausgaben stärker gewichtet werden, würden neben dem Ilm-Kreis zehn weitere Landkreise in Thüringen weniger Ausgleichszahlungen vom Land erhalten. Sechs Landkreise sowie Erfurt, Gera, Jena, Weimar und Suhl als kreisfreie Städte würden dagegen profitieren. Das Innenministerium verwies darauf, dass von 2023 bis 2025 eine Übergangszeit vorgesehen ist. Das Land wolle die Verluste der elf Kreise mit weniger Anspruch bis dahin in voller Höhe kompensieren, damit sich die Kommunen anpassen können.