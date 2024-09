Aktuell gebe es geschätzt 45 Tiere in freier Wildbahn. Bei diesen handelt es sich um Vögel aus der landeseigenen Aufzuchtstation bei Unterwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) und um ausgesetzte Wildtiere aus Schweden. 2012 waren es den Angaben nach nur sechs. In den 70er-Jahren habe es in Thüringen noch etwa 300 Auerhühner gegeben.