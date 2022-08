In Geraberg im Ilm-Kreis ist eine 25-jährige Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihre Leiche wurde am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden.

Die Polizei nahm Stunden nach dem Leichefund einen Verdächtigen fest.