Nach abgelehntem Kuss Totschlag in Geraberg: Viereinhalb Jahre Haft für 58-Jährigen

Weil eine 86-Jährige ihm einen Kuss verweigerte, erstickte ein 58-Jähriger in Geraberg die Seniorin. Der Mann muss nun viereinhalb Jahre wegen Totschlags in Haft. Das Urteil im Prozess gegen ihn ist am Dienstag gefallen.