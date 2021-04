Der Thüringer Medizinhersteller Geratherm hat 2020 doppelt so viele Fieberthermometer verkauft wie im Jahr zuvor. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, konnte das Unternehmen seine Umsätze in der Pandemie deutlich steigern und blickt auf das bislang beste Geschäftsjahr seiner Geschichte zurück.