2019 wurde ein totes Kind in Geschwenda entdeckt.

Vor oder während der Schwangerschaft war die Mutter in Amerika. Das ergab ein Gutachten.

Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Im April 2019 wurde in Geschwenda (Ilm-Kreis) eine Babyleiche von Spaziergängern entdeckt. Seither gab es nur wenige Informationen über den toten Säugling und die Eltern. Die Ermittlungen liefen ins Leere. Bis heute sind die Identität und die Geschichte des Säuglings ungeklärt.

Am Dienstag hat die Polizei in Gotha jedoch neue Erkenntnisse präsentiert. Diese kamen durch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen zustande. Ein Gutachten ergab, dass sich die Mutter des Kindes vor oder während der Schwangerschaft längere Zeit in Amerika aufhielt. Aber auch jene Staaten würden in Frage kommen, "die unter dem Einfluss nordamerikanischer Bleiemissionen stehen", so Kriminalhauptkommissar Lars Fabig.

Isotopengutachten soll geografische Herkunft klären

Die Bleikonzentration konnte mithilfe von Ablagerungen in den Knochen des Babys festgestellt werden. Diese Daten wurden dann mit weltweiten Erhebungen verglichen. Dafür wurde ein Isotopengutachten angefertigt. Die Isotopenmethode wird in der Rechtsmedizin eingesetzt, um Fragen der geographischen Herkunft und des Aufenthaltsortes unbekannter Opfer zu klären. Durchgeführt haben die Tests Universitäten in München und Amsterdam.

War die Mutter in Geschwenda?

Erst seit kurzer Zeit liegen der Polizei in Gotha die Ergebnisse vor. "Das war für uns sehr aufschlussreich", sagt Kriminalhauptkommissar Lars Fabig. In den letzten Schwangerschaftsmonaten habe sich die Mutter dann in Nordwesteuropa aufgehalten. Auch ein Aufenthalt in Geschwenda sei möglich.

Da sich der Fundort des Leichnams in der Nähe eines Pendlerparkplatzes an der Autobahn A71 befindet, bestehe aber auch die Möglichkeit, dass der Säugling während eines Stopps auf der Autobahn an dem Fundort abgelegt worden sei. In den Ermittlungen spiele das eine große Rolle, so Fabig.

Namenloses Kind bekommt Ruhestätte in Thüringen