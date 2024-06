Nach einem Blitzeinschlag in Unterpörlitz (Ilm-Kreis) ist der Dachstuhlbrand gelöscht. Wie die Polizei sagte, war das Feuer in einer Doppelhaushälfte am Donnerstagmittag ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden.