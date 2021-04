Erstmals in Thüringen können Privathaushalte mit einem Glasfaser-Internetanschluss Daten mit derselben Geschwindigkeit ins Netz laden wie aus dem Netz herunterladen. Der Anbieter BBV Thüringen teilte mit, er habe seinen 3.000 Haushaltskunden in Ilmenau am Donnerstag eine Upload-Geschwindigkeit freigeschaltet, die der Download-Geschwindigkeit entspricht. Das Minimum sind 300 Megabit pro Sekunde in jede Richtung.

BBV Thüringen gehört via BBV Deutschland zum britischen Infrastruktur-Investitionsfonds Infracapital, der vom US-Versicherungsriesen Prudential aufgelegt wurde. BBV ist bisher in Baden-Württemberg und Thüringen aktiv und will nach Angaben des Sprechers in den kommenden drei bis vier Jahren 600 Millionen Euro in den Ausbau seines Glasfasernetzes investieren. Das Unternehmen betont, dafür keine Fördermittel in Anspruch zu nehmen, weil es sich damit an Vorgaben von Kommunen, Ländern und dem Bund halten müsste.