In sozialen Medien war die Veranstaltung zuvor angekündigt worden. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit) ordnete die angekündigte Liedermacherin der Neonazi-Szene zu. Sie sei in den vergangenen Monaten aber auch im Reichsbürger-Milieu aufgetreten und damit einschlägig der extrem rechten Szene zuzuordnen, heißt es.