Der in Weimar geborene Lutz Gebhardt studierte an der damaligen Technischen Hochschule in Ilmenau Elektrotechnik. Ab 1986 nahm Gebhardt an sogenannten MIFA- Fahrradtestfahrten teil, wie der heute 70-Jährige erzählt. In Hochgebirgen testete er die Leistung der Fahrräder. So war er schon zu DDR-Zeiten in Usbekistan, Kirgistan oder Kasachstan unterwegs. Dadurch sei er schnell auf die Idee gekommen, ein Buch übers Fahrradwandern zu schreiben.