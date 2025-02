Weniger Bewerbungen von externen Schülern am Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena.

Warum das Interesse an MINT-Spezialklassen sinkt.

Schulen versprechen individuelle Förderung und großes Netzwerk.

Mathe, Physik, Informatik sind nur für wenige sexy. Arzt, Anwalt, Investmentbanker oder Youtuber etwa klingen da für manchen verheißungsvoller. Physiker oder Mathematiker sind bei Schülern nicht so beliebt. Dabei werden sie in der Wirtschaft dringend gebraucht. Die Talente gibt es - aber sie kommen immer seltener zu uns, so das Urteil der MINT-Schulleitungen in Thüringen.

Die Frage nach den Ursachen habe er sich oft gestellt, könne sie aber nur bedingt beantworten, sagt etwa Kai Rodeck vom Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena. Es gelinge, so Rodeck, nicht mehr gut, in den anderen Schulen Ostthüringens für das "Spezi", das Spezial-Gymnasium, zu werben.

Wieso sollten wir ein Interesse daran haben, unsere besten Schülerinnen und Schüler abzugeben? Kai Rodeck aus Jena zitiert einen anderen Schulleiter

Im Regelfall ende das Bemühen schon in den Schulsekretariaten. "Mir ist die Aussage eines Schulleiters aus Ostthüringen in Erinnerung geblieben: 'Wieso sollten wir ein Interesse daran haben, unsere besten Schülerinnen und Schüler abzugeben?'", berichtet Rodeck beispielhaft für die allgemeine Gemengelage.

Wenig Zutrauen, wenig Werbung

Begabte Schüler und Schülerinnen hätten aber oft auch selbst wenig Interesse zu wechseln, da sie an den "normalen" Gymnasien mit ihrem besonderen Talent mit wenig Aufwand beste Noten erzielen können.

Was uns umtreibt, ist das geringe Interesse von Schülerinnen und Schülern außerhalb unserer Schule für die MINT-Spezialklassen. Kai Rodeck Schulleiter am Carl-Zeiss-Gymnasium Jena

Am Carl-Zeiss-Gymnasium Jena lernen die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 ausschließlich in MINT-Spezialklassen. Dies unterscheidet die Schule von Erfurt und Ilmenau, da es dort neben den MINT-Spezialklassen auch "gewöhnliche" gymnasiale Klassen bis zur Klassenstufe 12 gibt.

Dies hat zur Folge, dass sich an der Schule in Jena in der Regel alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 zur Teilnahme an der Eignungsprüfung zum Übertritt in die Spezialklassen in Klassenstufe 9 anmelden. Insofern gibt es dort immer zirka 60 Interessenten, allerdings aus dem eigenen Haus.

"Was uns tatsächlich in Analogie zu Erfurt und Ilmenau umtreibt, ist das geringe Interesse von Schülerinnen und Schülern außerhalb unserer Schule für die MINT-Spezialklassen, denn eigentlich war eine Idee der Schulen mit MINT-Spezialklassen, Interessierte und Begabte aus der gesamten Region für diese Schulform zu gewinnen."

"Gab es im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends immer eine relativ stabile Größe von zirka 15 externen Bewerberinnen und Bewerbern, nahm das Interesse seit dem zweiten Jahrzehnt kontinuierlich ab und lag in den letzten Jahren bei mittleren einstelligen Werten", beschreibt Schulleiter Rodeck die aktuelle Lage.

MINT Die Abkürzung MINT steht für die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Verein mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen e.V. (MINT-EC) vergibt das MINT-EC-Zertifikat an Schulen mit Schwerpunkt und besonderer Förderung in jenen Fächern.

Interesse sinkt seit Jahren

MINT-Spezialklassen sind ein Schulzweig des staatlichen Goethe-Gymnasiums in Ilmenau. Hier werden ab Klassenstufe 9 mathematisch-naturwissenschaftlich besonders interessierte und geeignete Schüler entsprechend ihrer Begabung gefördert. Tendenziell ist die Anzahl der Bewerbungen in den vergangenen Jahren gesunken, so Andreas Ottolinger, Bereichsleiter für mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialklassen an der Goetheschule.

Zwischen 2002 und 2008 habe es mit 50 bis 60 so viele Bewerber gegeben, dass auch zwei Spezialklassen in Klassenstufe 9 bis 12 eröffnet wurden. Das aber ist vorbei. Ottolinger schiebt den Rückgang ein Stück weit auf den gesunkenen Bekanntheitsgrad des "Spezi" in dessen Einzugsgebiet Süd- und Westthüringen.

Auch habe sich die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen geändert und sie hätten zunehmend Sorge, die Woche über im Internat das heimische Umfeld zu verlassen.

Es fällt viel Unterricht auch in den MINT-Fächern aus an den Schulen. Sodass viele potenzielle Bewerber sagen, ich bewerbe mich gar nicht, weil ich denke, ich schaffe das nicht. Johannes Süpke Schulleiter am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt

Im MINT-Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Erfurt stellt sich die Situation ähnlich dar. Pro Jahrgang nimmt die Schule bis zu 40 Jugendliche auf. Im vergangenen Jahr gab es weniger Bewerber, sind die Klassen nicht mehr voll geworden. Die Schule nimmt auch Bewerber von außerhalb Thüringens auf.

