Im März ist zudem die Eröffnung einer dermatologischen Praxis in Elxleben im Kreis Sömmerda geplant. Aktuell betreibt die Stiftung nach eigenen Angaben sieben weitere Praxen: in Creuzburg im Wartburgkreis, in Gamstädt und Tambach-Dietharz im Kreis Gotha, zwei direkt in Gotha sowie Arztpraxen in Lipprechterode im Kreis Nordhausen und in Obermaßfeld im Kreis Schmalkalden-Meiningen.