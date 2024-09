In der "Her(r)bergskirche" in Neustadt am Rennsteig im Ilm-Kreis ist am Dienstag der 1000. Übernachtungsgast begrüßt worden. Wie eine Sprecherin des Regionalverbundes Thüringer Wald mitteilte, ist es ein Ehepaar aus Haunsheim in Bayern.

Bildrechte: Tino Geist