Neues Gutachten Haltepunkt an ICE-Strecke bei Ilmenau lohnt sich (noch) nicht

Hauptinhalt

Seit über zehn Jahren wird in Ilmenau über einen Haltepunkt an der ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg diskutiert. Auf der Trasse sollen ab 2023 Jahr auch Regionalzüge fahren. Der Landkreis, die Stadt und auch die Universität setzen sich schon lange für den Halt ein. Neuen Wind in die Diskussion bringen jetzt die Ergebnisse einer Studie im Auftrag des Thüringer Infrastrukturministeriums.