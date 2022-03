Ein Haltepunkt Ilmenau-Wümbach an der ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg lohnt sich wirtschaftlich noch nicht. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die das Thüringer Infrastukturministerium in Auftrag gegeben hat. Grund: Es fehle an genügend Fahrgästen. Darum lohne sich ein Haltepunkt, wie er schon seit zehn Jahren diskutiert wird, nicht.

Die Gutachter haben sich die Einwohnerzahlen und die Zahl der Beschäftigten in der Region sowie die Pendlerströme angeschaut. Eine zentrale Rolle spielte die Anzahl der Reisenden, die pro Tag an diesem Bahnhof ein- und aussteigen würden. Und die wäre aktuell zu gering, um die Finanzierung des Bahnhofs nach den Regeln des Eisenbahnbundesamtes zu rechtfertigen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der Reisenden durch den Bau eines Technologie- und Gewerbegebietes erhöhen könnte.

Warum der Bahnhof überhaupt diskutiert wird Auf dem Gebiet des Ilmenauer Ortsteils Wümbach liegt der Betriebsbahnhof Ilmenau-Wolfsberg - so der offizielle Name der Deutschen Bahn. Er wurde als reiner Überholbahnhof ohne Bahnsteige in Betrieb genommen: Seitlich des Hauptgleises nach Süden gibt es zwei, seitlich des Hauptgleises ein Ausweichgleis, auf denen langsamere Züge schnellere passieren lassen können.

Auch Landrätin Petra Enders übt Krititk am Gutachten. Die Studie sei ohne eine Beteiligung des Landkreises oder der Stadt Ilmenau entstanden und lasse wichtige Fakten für die Einschätzung außen vor. Diesen Vorwurf weist das Thüringer Infrastrukturministerium indes zurück. Die Studie beruhe auf wissenschaftlichen Kriterien, alle seien einbezogen worden. So habe es studienbegleitende Workshops mit der Gelegenheit zur Stellungnahme für alle Beteiligten gegeben.

Schon in den 1990er Jahren gab es Planungen, einen Regionalbahnhof an der ICE-Strecke in Ilmenau zu errichten. Damals noch mit dem Ziel Interregio-Züge dort halten zu lassen. Gebaut wurde dieser Halt jedoch nie. Ab 2023 sollen schnelle Regionalzüge über die ICE-Strecke durch den Thüringer Wald Erfurt und Nürnberg verbinden. Ein Halt in Ilmenau war bislang nicht geplant.