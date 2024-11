Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

"India Day" Thüringen will wirtschaftliche Beziehung mit Indien stärken

Hauptinhalt

07. November 2024, 16:58 Uhr

Die Tagung will Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Plattform bieten, um sich über Chancen und Herausforderungen in Indien zu informieren und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Indien auszuloten. Es ist der erste sogenannte "India Day" in Ilmenau.