Ingenieure ohne Grenzen Studierende der TU Ilmenau wollen eine Photovoltaikanlage in Uganda bauen

Seit dem letzten Jahr arbeiten etwa 20 Studierende und Mitarbeiter der TU Ilmenau zusammen mit der Regionalgruppe Hamburg und der Technischen Hochschule Nürnberg daran, eine Photovoltaikanlage in einem Schulzentrum in Uganda in Afrika aufzubauen. Die Schule und ein Waisenhaus befindet sich in dem kleinen Dorf Bubebbere, unweit von Kampala entfernt, der Hauptstadt Ugandas. 120 Schülerinnen und Schüler gehen dort zur Schule und 40 Waisenkinder leben derzeit dort.