Am 26. und 27. Oktober findet die 25. Karrieremesse "Inova" in der Campussporthalle der TU Ilmenau statt. Für zwei Tage, jeweils von 10 bis 16 Uhr, verwandelt sich die Halle in eine Firmenkontaktmesse mit Ständen von zahlreichen Firmen. Die "Inova" wird seit 1996 von dem studentischen Verein SWING e.V. und vielen Studierenden der TU Ilmenau ehrenamtlich organisiert. Angefangen hat sie als eine kleine regionale Messe. Inzwischen ist sie eines der größten Karriereforen in Mitteldeutschland geworden. Jährlich wird sie von rund 5.200 Personen besucht. Dieses Jahr können sie 136 Unternehmen aus 25 unterschiedlichen Branchen und Regionen Deutschlands kennenlernen.