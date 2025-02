Die Polizei hat einen 30-jährigen Mann aus dem Ilm-Kreis in Abschiebehaft genommen. Wie das Innenministerium mitteilte, gilt der festgenommene Pakistani als Intensivtäter. Er hatte mehrere Straftaten begangen, darunter Körperverletzung, sexuelle Nötigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem hatte er weitere Straftaten angedroht.

Nach einem Aufenthalt in einer Psychatrie war der Mann zuletzt wieder auf freiem Fuß. Bis zu seiner Abschiebung kommt der 30-Jährige in einer Abschiebehaft in Schleswig-Holstein unter. Von da aus soll er bald nach Pakistan gebracht werden, hieß es vom Innenministerium.