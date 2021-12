Gelächter, eilige Schritte, zahlreiche Stimmen und der Duft von frischen Plätzchen erfüllen den Raum. Beim Betreten des Jugendclubs in Langewiesen merkt man sofort: Hier herrscht Leben. Einige rennen um die Tischtennisplatte, andere haben es sich auf der großen Club-Couch bequem gemacht und in der Küche wird der Zuckerguss zum Verzieren der Plätzchen angerührt. Ein fröhliches und friedliches Miteinander. Doch so unkompliziert wie hier im Jugendclub ist die Freizeitgestaltung für die Jugendlichen in den abgelegenen Ortsteilen von Ilmenau nicht immer.