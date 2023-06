Mehr Kosten für Familien Stadt Ilmenau erhöht Gebühren für Kindergarten-Betreuung ab August

Hauptinhalt

Eltern in Ilmenau müssen ab August rund 40 Euro mehr bezahlen für einen Kindergartenplatz in einer städtischen Einrichtung. Höhere Betriebsgebühren seien Schuld, hieß es von der Stadt. Langfristig will die Landesregierung Eltern mit einem dritten gebührenfreien Kindergartenjahr finanziell entlasten.