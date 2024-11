Gut elf Wochen nach der Landtagswahl haben sich die Spitzen von CDU, BSW und SPD auf den Entwurf eines gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Daran gebe es in den nächsten Tagen noch Feinarbeiten, sagten die Vertreter der drei Parteien. Er werde voraussichtlich am Freitag vorgestellt, hieß es nach einer zweitägigen Klausur der Parteichefs am Dienstagabend in Koalitionskreisen in Ilmenau.