Beim Namen Kultursommer wollte man es im Ilm-Kreis nicht belassen - und so heißt die Veranstaltungsreihe on tour "Freiluft-Kultur-Festival". An jeweils fünf aufeinanderfolgenden Tagen macht sie Station in den Orten Arnstadt, Ilmenau, Stadtilm, Großbreitenbach und in der Gemeinde Geratal.