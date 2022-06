Die vier wünschen sich, dass die Nuria-Ausstellung jährlich stattfindet und sich in Ilmenau etabliert. In den letzten Wochen kam zudem die Idee auf, regelmäßig eine Kunstkneipe in einem Studierendencafé zu veranstalten. Auch das könnte dazu beitragen, die Kunstszene in Ilmenau zu stärken, einen Raum der Begegnung zu schaffen und Werke von Kunstschaffenden aus Ilmenau sichtbarer zu machen.