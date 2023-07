Im Ilm-Kreis sind mehrere Landschildkröten auf Wanderschaft. Wie die Untere Naturschutzbehörde des Kreises mitteilte, sind demnach vier aus Gehegen ausgebrochene Landschildkröten in den vergangenen Wochen gefunden und eine als entlaufen gemeldet worden.

In den vergangenen Jahren sei es durchschnittlich eine Landschildkröte pro Jahr gewesen. Nun bittet die Behörde, die Freigehege regelmäßig auf mögliche Schlupflöcher zu kontrollieren.

Vergangene Woche waren bereits im Weimarer Land auch mehrere Landschildkröten auf Abwegen gefunden worden. Zwei Landschildkröten hielten sich der "Thüringer Allgemeine" zufolge an der B87 auf, eine in einem Garten in Niederzimmern.