Der Weihnachtsmarkt in Langewiesen im Ilm-Kreis fällt in diesem Jahr aus. Das gab die Stadt Ilmenau am Montag (22.11.) bekannt. Auch die zuletzt geplante kleinere Variante im Rahmen einer Vereins-Weihnacht sei nun nicht mehr möglich, hieß es. Vorweihnachtliche Stimmung soll es trotzdem geben. So gibt es im "Heinse-Hof" ein Märchenland, das ab Anfang Dezember besucht werden kann.

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Weihnachtsmarkt auf Grund der geltenden Pandemiebestimmungen nicht durchgeführt werden. (Symbolbild) Bildrechte: Imago/Westend61